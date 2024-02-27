Англія

Француз не допоможе Челсі у найближчих матчах.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно підтвердив, що атакуючий півзахисник клубу Крістофер Нкунку знову травмувався, передає видання Evening Standard.

Челсі — Ліверпуль 0:1 Відео голу та огляд матчу 25.02.2024

У фінальному поєдинку Кубка англійської ліги-2023/24 проти Ліверпуля 26-річний француз з'явився на полі на 67-й хвилині, у підсумку догравши матч до кінця. Проте, тепер він пропустить ще деякий час через пошкодження.

"Нам потрібно дивитися та оцінювати його стан щодня, але він вибув на три-чотири тижні. Сподіваємося, що не більше. Це важко для нього. Ми спостерігали за ним, коли він прибув перед сезоном. Він "літав" на тренувальному полі, поки не травмувався. Минуло вже майже вісім місяців, і він вже з'являвся на полі, але він вже не той гравець, що раніше. У нас у голові чудовий Нкунку з передсезонної підготовки, але через обставини це не той самий гравець. Тому інколи це несправедливо, коли ми судимо", — заявив керманич "синіх" Маурісіо Почеттіно.

Таким чином, очікується, що Нкунку не зіграє проти Лідс у Кубку Англії, а також проти Брентфорда, Ньюкасла, Арсеналу та, можливо, Бернлі в АПЛ.

У поточному сезоні французький півзахисник взяв участь у 10 матчах Челсі у всіх турнірах (396 хвилин), відзначившись 2 голами.

Нагадаємо, завтра, 28 лютого, лондонці прийматимуть Лідс у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.