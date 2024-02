У 42-х матчах англійської Прем'єр-ліги, що відбулися цього місяця, було забито 158 голів (3,8 результативних ударів на поєдинок).

За даними офіційного сайту турніру, лютий 2024 року є найкращим в історії АПЛ місяцем за кількістю голів на матч. Найрезультативнішим протягом поточного місяця був Арсенал із 18 м'ячами, тоді як Манчестер Юнайтед, Астон Вілла і Ліверпуль забили по 12.

