Англія

Наставник дав свій коментар.

Тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловив підтримку Антоні.

"Антоні я підтримую вже давно. Я знаю, у нього чудові здібності. Коли він грає так, як я бачив раніше, він нестримний. Жоден захисник не може зупинити його, тому що він один із найшвидших гравців на перших 10 ярдах

Коли він грає так, він буде виходити. Я знаю, що він стійкий, у нього є характер. Я підтримую його, і зараз йому потрібно дочекатися свого шансу. Щойно він з'явиться, необхідно ним скористатися", — сказав тен Гаг.

У цьому сезоні АПЛ Антоні зіграв 20 матчів і не відзначився результативними діями.