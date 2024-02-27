Гравець отримав пошкодження у фіналі Кубка англійської ліги.
Раян Гравенберх, Getty Images
27 лютого 2024, 17:50
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо стану центрального півзахисника клубу Раяна Гравенберха, передає офіційний сайт "червоних".
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У недільному поєдинку проти Челсі у фіналі Кубка англійської ліги 21-річний нідерландець був вимушений залишити поле вже на 28-й хвилині. Керманич Ліверпуля зазначив, що у півзахисника травма зв'язок.
"Пошкодження могло бути набагато гіршим, але досить серйозне, щоб виключити його (Гравенберха) появу на полі у наступних кількох іграх", — заявив Клопп.
Він також додав, що пошкодження отримав і опорний півзахисник Ватару Ендо. Детальної інформації щодо його стану наразі немає.
Нагадаємо, завтра, 28 лютого, Ліверпуль прийматиме Саутгемптон у рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.