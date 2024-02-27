Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Борнмут та Лестер.
Ілля Забарний, Getty Images
27 лютого 2024, 21:20
Борнмут та Лестер розіграють перепустку до чвертьфіналу Кубка Англії на полі стадіону Віталіті.
Андоні Іраола, у порівнянні з поразкою від Манчестер Сіті (0:1), залучив до стартового складу Траверса до рамки воріт, тоді як Скотт розташується в опорній зоні, а Уаттара, Біллінг та Сіністерра гратимуть під нападником, яким цього разу буде Унал.
Енцо Мареска, у свою чергу, використав із перших хвилин Столарчика у воротах, тоді як Коуді та Дойл гратимуть у захисті, а Прат, Райхі та Акгюн утворять трикутник у центрі поля. Олбрайтон, Кеннон та Марсал складатимуть лінію нападу.
Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Скотт, Кук — Уаттара, Біллінг, Сіністерра — Унал.
Запасні: Раду, Мефам, Кінгслі-Веллінгс, Крісті, Февр, Таверньє, Клюйверт, Семеньйо.
Запасні: Ворд, Перейра, Суттар, Нелсон, Джастін, Бріггс, Томас, Фатаву, Іхеаначо.
Лестер: Столарчик — Чоудрі, Вестергор, Коуді, Дойл — Прат, Райхі, Акгюн — Олбрайтон, Кеннон, Марсал.
Гра Борнмут — Лестер почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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