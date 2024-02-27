Англія

Бруну Фернандеш та Рафаель Варан — під питанням.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі Ноттінгем Форест.

Як повідомляє журналіст BBC Sport Саймон Стоун, який посилається на слова головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага, центральний захисник команди Гаррі Магвайр не зможе зіграти у майбутньому кубковому матчі з "лісниками".

Крім того, під питанням залишається участь атакуючого півзахисника Бруну Фернандеша та ще одного центрбека Рафаеля Варана.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест відбудеться 28 лютого о 21:45 за київським часом.