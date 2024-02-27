Англія

Ще одним асистом на норвезького форварда Манчестер Сіті відзначився Бернарду Сілва.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії чинний володар трофею Манчестер Сіті вирушив у гості до Лутона.

Вже з перших хвилин ми стали свідками голеадорського бенефісу у виконанні форварда "містян" Ерлінга Голанда та асистентського бенефісу у виконанні Кевіна Де Брюйне.

Так, норвезький форвард забив у ворота "капелюшників" аж м'ячів, у чотирьох з яких йому асистував бельгійський плеймейкер. Ще одну передачу на свій рахунок записав Бернарду Сілва.

Слід зазначити, що у Лутона була непогана спроба камбеку, коли у моментах з двома голами Джордана Кларка аситував Росс Барклі, проте доволі швидко ці надії господарей поля були зруйновані, а крапку в протистоянні поставив Матео Ковачич.

Манчестер Сіті вирушає до чвертьфіналу Кубка Англії — 6:2.

Лутон Таун — Манчестер Сіті 2:6

Голи: Кларк, 45, 52 — Голанд, 3, 18, 41, 55, 58, Ковачич, 72

Лутон: Крул – Менгі, Берк, Белл (Джонсон 39) – Огбене (Хасіока 62), Кларк (Мпанзу 62), Барклі, Дауті – Морріс, Чонг – Вудроу (Таунсенд 56)

Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Стоунз (Бобб 77), Аканджі, Аке (Гомес 77) – Ковачич, Нунеш – Сілва (Льюїс 77), де Брюйне, Гріліш (Доку 38) – Голанд (Альварес 77)