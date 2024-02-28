Команда Еріка Тен Гаг забила наприкінці матчу.
Радощі гравців МЮ, getty images
28 лютого 2024, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Каземіро, 88
Ноттінгем Форест: Тернер — Вільямс, Мурільйо, Монтейро, Тоффоло — Даніло (Дуарте Рібейру, 90), Єйтс (Рейна, 90) — Еланга, Гіббс-Вайт, Орігі (Гадсон-Одої, 79) — Авонії
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Варан, Амрабат (Мейну, 90) — Каземіро, Фернандеш — Антоні (Діалло, 73), Мактоміней (Еванс, 90), Гарначо — Рашфорд
Попередження: Лінделеф