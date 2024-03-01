Англія

Маркус з дитинства "манкуніанець".

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд дав велике інтерв'ю порталу The Players’ Tribune.

"Знаєте, у чому головне безумство? Я, можливо, не повинен про це говорити, але під час першого сезону в основній команді Манчестер Юнайтед я повертався додому і йшов грати на вулицю з друзями. Такою є моя культура. Це частина мене. Думаю, це одна з причин, через яку в мене вийшло заграти на професійному рівні. Якщо ви не мешкали з нами, то я не чекаю, що ви зрозумієте.

Одну фразу мама постійно мені говорила, коли я був дуже молодий: "Нічого не буває безкоштовно, Маркус". Ця мудрість – не про футбол. Вона не говорила мені про це, просто щоб тримати далеко від агентів. Це про життя загалом. Щороку я все краще це розумію.

Гроші – це чудово. Це благословення. Але мрії безцінні. Для мене навіть у 11 років була одна мета – грати за Манчестер Юнайтед. Пам'ятаю, коли я тільки намагався отримати професійний контракт, Вейн Руні та Кріштіану приходили на спеціальні заходи до хлопців з академії. І я просто дивився на них із благоговінням. Розумієте, про що я? Там був фотограф, і в кінці кожного з нас була можливість сфотографуватись з ними. Пам'ятаю, як тримався вдалині. Потім брат сказав: "Іди, сфотографуйся з Руні, бро! Що ти робиш???" Я відповів: "Мені не потрібна фотографія". Він запитав: "Не потрібна фотографія???" Я відповів: «Одного разу я зіграю поруч із ними.

Думаю, тільки я не сфотографувався з ними. Ми відмовлялися від грошей, у мене був лише "голод". Я вже не вважав себе за дитину. Я повинен був схопитися за цю нагоду і змінити наші життя. Крапка. Прожити цю мрію, коли ти хлопець із Манчестера. Якщо ви думаєте, що я приймав це як належне, просто мене не знаєте.