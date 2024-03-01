На нас чекає "дербі Манчестера".
Пеп, Getty Images
01 березня 2024, 19:27
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола позитивно відгукнувся про Манчестер Юнайтед перед очним двобоєм між цими командами. Його слова наводить MEN.
"Я завжди чекаю на краще від наших суперників. Я не говорю ні слова про те, що роблять опоненти, я надто їх поважаю. Моя величезна повага до клубу та Еріка тен Гага.
Манчестер Юнайтед був сильний за часів Моурінью та Сольск'яєра. У клубу найвищий рівень. У 2024 році вони програли лише один матч, у них є стабільність.
У великих клубах потрібно перемагати. Манчестер Юнайтед непросто після неймовірного періоду Фергюсона. Раніше великі клуби проявляли терпіння. Зараз тиск набагато більший", — сказав Пеп.
В рамках 27-го туру АПЛ відбудеться "дербі Манчестера" між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться третього березня, о 17:30 за київським часом.