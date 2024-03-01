Англія

На нас чекає "дербі Манчестера".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола позитивно відгукнувся про Манчестер Юнайтед перед очним двобоєм між цими командами. Його слова наводить MEN.

"Я завжди чекаю на краще від наших суперників. Я не говорю ні слова про те, що роблять опоненти, я надто їх поважаю. Моя величезна повага до клубу та Еріка тен Гага.

Манчестер Юнайтед був сильний за часів Моурінью та Сольск'яєра. У клубу найвищий рівень. У 2024 році вони програли лише один матч, у них є стабільність.

У великих клубах потрібно перемагати. Манчестер Юнайтед непросто після неймовірного періоду Фергюсона. Раніше великі клуби проявляли терпіння. Зараз тиск набагато більший", — сказав Пеп.

В рамках 27-го туру АПЛ відбудеться "дербі Манчестера" між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Гра розпочнеться третього березня, о 17:30 за київським часом.