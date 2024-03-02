Англія

Нідерландський нападник підтвердив, що міг опинитися в Манчестер Юнайтед.

Взимку 2023 року Коді Гакпо перейшов із ПСВ до Ліверпуля за 42 мільйони євро, хоча першочергово його пов'язували з трансфером до Манчестер Юнайтед.

24-річний нідерландець підтвердив, що у той момент він міг опинитися в таборі "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед дійсно вів переговори про підписання зі мною контракт до того, як я перейшов в Ліверпуль. Я також спілкувався з Еріком тен Гагом.

Але врешті-решт я прийшов у Ліверпуль, і це було найкраще рішення для мене", — сказав Коді Гакпо в інтерв'ю для Sky Sports.

У поточному сезоні Коді Гакпо провів 37 матчів у всіх турнірах (2029 хвилин), в яких він забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.