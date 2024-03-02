Англія

Італієць наближається до Енфілда.

Керівництво англійського Ліверпуля згідно заплатити "клаусулу" за головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, колишній керманич донецького Шахтаря розглядається, як один із головних кандидатів на заміну Юргену Клоппу, який залишить Енфілд Роуд після закінчення нинішнього сезону.

Зазначається, що насамперед керівництво Ліверпуля хоче підписати головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, проте розуміють, що з високою ймовірністю він очолить мюнхенську Баварію або залишитися в таборі "фармацевтів". У такому разі "мерсисайдці" спробують підписати Де Дзербі.

Згідно з договором італійського фахівця з Брайтоно», сума його відступних становить 15 млн. євро. Як стверджує джерело, Ліверпуль готовий виплатити ці гроші.