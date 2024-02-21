Німеччина

Проте зараз іспанський фахівець цілком сконцентрований на роботі в леверкузенському Баєрі.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці поточного сезону.

Як повідомлялося раніше, у керівництві німецького гранда наступним керманичем хочуть бачити Хабі Алонсо, і, за інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, головний тренер леверкузенського Баєра віддає перевагу саме Баварії, а не Ліверпулю, з якого наприкінці футбольного року піде Юрген Клопп.

Втім, зазначається, що Алонсо зараз не контактує з іншими клубами та повністю сконцентрований на своїй роботі в Баєрі, який впевнено очолює турнірну таблицю Бундесліги.

Немає стовідсоткових гарантій, що Хабі Алонсо наприкінці сезону точно погодиться на пропозицію Баварії, проте на цьому етапі він дивиться з оптимізмом на такий варіант продовження тренерської кар'єри.