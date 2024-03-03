На нас чекає "дербі Манчестера".
Гвардіола, Getty images
03 березня 2024, 11:50
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про сьогоднішній матч 27-го туру АПЛ, в якому його підопічні зіграють в "дербі Манчестера" проти Манчестер Юнайтед. Цитує іспанця MEN.
"Пам'ятаєте, що відбувалося, коли Манчестер Юнайтед поїхав на Енфілд цього сезону? Минулого сезону вони програли 0:7. Пам'ятаєте коментарі? "Скільки заб'є Ліверпуль?", "Ліверпулю" буде легко". Який результат? Ліверпуль не виграв. Юнайтед залишається Юнайтедом за будь-яких обставин.
Минуле – це минуле. На поле вийдуть 11 гравців, гордість, тренер. Не можна заперечувати те, як добре Тен Хаг попрацював у минулому в Амстердамі. Тут він також намагається показувати максимум. На нас чекає дуже важка гра. В дербі інакше бути не може", — сказав іспанський фахівець.
Матч між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 17:30 за київським часом.