Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Шеффілд Юнайтед та лондонський Арсенал.

Шеффілд Юнайтед та лондонський Арсенал зіграють на Бреммол Лейн у рамках двадцять сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.

Кріс Вайлдер, після поразки від Вулвергемптона (0:1), залучив до стартового складу, Девіса на лівому фланзі, тоді як Макберні долучиться до пари в нападі.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Ньюкаслом (4:1), використав той самий перелік виконавців.

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Ахмедгоджич, Трасті, Робінсон — Богл, Норвуд, Вінісіус, Гамер, Девіс — Макейті, Макберні.

Запасні: Фодерінгем, Болдок, Ларусі, Осборн, Арбластер, Брукс, Пек, Бреретон, Осула.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Суареш, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Жезус, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Гра Шеффілд Юнайтед — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.