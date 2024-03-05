Вінгер дав свій коментар.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
05 березня 2024, 16:39
Букайо Сака розповів, чому є шанувальником Кріштіану Роналду.
"Особисто я не можу собі уявити, щоб я грав так само довго, як Роналду. Саме тому я так його поважаю. Коли я був молодшим, Кріштіану вже був моїм кумиром.
Тепер, коли я граю у футбол на професійному рівні, то відчуваю до нього ще більше поваги. Те, як йому вдається залишатися таким дисциплінованим і зосередженим і досягати всього, чого він досяг, і робить його таким особливим". — сказав Сака в подкасті Men in Blazers.
Минулого сезону 39-річний Роналду забив 53 голи за клуб і збірну Португалії — більше, ніж будь-який інший футболіст планети.