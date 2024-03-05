Англія

"Містяни" наразі не мають домовленості з німецьким голкіпером щодо нового контракту.

Резервний голкіпер Манчестер Сіті Штефан Ортега може змінити клуб у літнє трансферне вікно, оскільки переговори з "містянами" щодо нового контракту були призупинені. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, поточна угода 31-річного німецького воротаря з "містянами" спливає влітку 2025 року, проте наразі сторони не змогли домовитися щодо заробітної плати гравця.

Зазначається, що головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола є великим шанувальником Ортеги та хотів би його зберегти в команді, тому вже запланований новий раунд переговорів щодо продовження контракту.

У той же час, Ортега готовий стати "першим номером" та є предметом зацікавленості з боку низки інших клубів, включно з бельгійським Андерлехтом.

У поточному сезоні Штефан Ортега провів за Манчестер Сіті 9 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 11 голів та двічі відстояв "на нуль".