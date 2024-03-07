Англія

У лондонського клубу чергові проблеми.

Три гравці основного складу Челсі — Бен Чілвелл, Конор Галлагер і Леві Колвілл — вибули з ладу команди перед грою з Ньюкаслом у 28-му турі чемпіонату Англії. Про це розповів головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Список травмованих гравців поповнили Леві Колвілл і Бен Чілвелл.

Галлагер також не тренувався, тому що в нього був вірус. Подивимося, чи зможе він повернутися до тренування завтра або в суботу. Проблема в тому, що після хвороби твоя енергія знижується, і тобі потрібен час, щоб відновитися", — наводить слова Почеттіно клубна прес-служба.

Як повідомляється на офіційному сайті Челсі, Чілвелл проходить медобстеження, а Колвілл уже розпочав реабілітацію.