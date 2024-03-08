Німецький фахівець в черговий раз похвалив свого візаві.
Пеп та Клопп, Getty images
08 березня 2024, 19:19
Напередодні матчу Ліверпуль - Манчестер Сіті у 28-му турі АПЛ, головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився думкою про коуча "містян" Пепа Гвардіола. Цитує німця Фабриціо Романо.
"Пеп — найкращий тренер у світі. За мого життя це найвидатніший фахівець.
Гвардіола сильно вплинув на футбол, завоював багато трофеїв, але поводиться так, ніби ніколи нічого не вигравав, показуючи видатне прагнення вдосконалюватися щодня", — заявив Клопп.
Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться десятого березня, о 17:45 за київським часом.
Після 27 зіграних турів АПЛ Ліверпуль набрав 63 пункти та посідає перше місце. У свою чергу, Манчестер Сіті заробив 62 очки за ті ж самі 27 зіграних матчів та розташовується на другому рядку турнірної таблиці чемпіонату Англії.