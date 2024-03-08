Аргентинському фахівцю важко на Стамфорд Бридж.
Почеттіно, Getty images
08 березня 2024, 19:57
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами напередодні матчу 28-го туру АПЛ проти Ньюкасла. Його слова наводить BBC.
"Я нічого не можу зробити. Я можу лише вигравати матчі. Ми зіграли з Астон Віллою, Ман Сіті, Крістал Пелес, Ліверпулем та Брентфордом і не програли за 90 хвилин. Це п'ять матчів.
Але очікування – це проблема. Коли очікування не відповідають реальності.
Я вірю в клуб, вболівальників, гравців та проект. Обставини затримують наші плани. Можна контролювати все, але справа не в тактиці, коли ви боретеся з негативними речами, такими, як травми.
Я волію говорити про футбол, про те, чому граю з п'ятьма захисниками чи чотирма захисниками, трьома півзахисниками чи двома нападниками – це моя пристрасть, але я маю прийти та пояснити різні обставини. Я ніби маю обґрунтувати, чому ми знаходимося в такому положенні.
Мені хотілося б опинитися в іншій ситуації і мати можливість просто говорити про футбол", — заявив Почеттіно.
Матч між Челсі та Ньюкаслом відбудеться 11-го березня, о 22:00 за київським часом.