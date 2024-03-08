Англія

Аргентинському фахівцю важко на Стамфорд Бридж.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами напередодні матчу 28-го туру АПЛ проти Ньюкасла. Його слова наводить BBC.

"Я нічого не можу зробити. Я можу лише вигравати матчі. Ми зіграли з Астон Віллою, Ман Сіті, Крістал Пелес, Ліверпулем та Брентфордом і не програли за 90 хвилин. Це п'ять матчів.

Але очікування – це проблема. Коли очікування не відповідають реальності.

Я вірю в клуб, вболівальників, гравців та проект. Обставини затримують наші плани. Можна контролювати все, але справа не в тактиці, коли ви боретеся з негативними речами, такими, як травми.