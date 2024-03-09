Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру чемпіонату Англії, який пройде 9 березня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Евертоном, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ, 14:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У 2024 році Манчестер Юнайтед подарував своїм уболівальникам надію на завершення кризи і навіть можливий порятунок сезону, проте ця надія була настільки хиткою і нестійкою, що підопічні Еріка тен Гага очікувано повернулися до незадовільних результатів. Так, безсумнівно, "червоні дияволи" неодноразово демонстрували характер і виривали перемоги в останні хвилини матчів, але хтось дивився ті матчі на дистанції — той точно не буде задоволений рівнем футболу манкуніанців.

Рано чи пізно везіння МЮ мало закінчитися, а цьому ще й посприяла травма Расмуса Гойлунна, який тільки-тільки набрав форму та почав регулярно забивати.. Як результат, спочатку "червоні дияволи" зазнали поразки від Фулгема, а потім у рамках АПЛ просто начисто програли дербі з Манчестер Сіті, завдавши всього трьох ударів за весь матч, але все одно примудрившись забити крутий гол у виконанні Рашфорда (все-таки якесь везіння таки залишилося). Що ж сказав Ерік тен Гаг після манкуніанського дербі? Все як завжди: "Гра була гарною. У нас були можливості набрати хоча б одне очко, та й перемога була можлива". Про які саме можливості говорить нідерландський спеціаліст — й гадки не маємо.

Для Евертона, у свою чергу, 2024 рік поки видається вкрай непростим. Із підопічними Шона Дайча злий жарт очікувано зіграла відсутність необхідних кадрів для ротації. Як результат, "іриски" не знають перемог у Прем'єр-лізі вже десять матчів поспіль (5 поразок та 5 нічиїх), тоді як свої останні три очки за гру футболісти Евертона набрали аж у середині грудня минулого року.

Але гарною новиною для колективу Шона Дайча останнім часом стало повернення в актив 4 очок із 15 раніше знятих за порушення фінансових правил після успішної апеляції. І нехай Евертон, як і раніше, продовжує боротися за збереження прописки в еліті, такий "кешбек" дозволив мерсісайдській команді дещо віддалитися від зони вильоту. Тепер упевненості в тому, що Евертон зможе залишитися в АПЛ, побільшало ще більше. Все-таки і футбол команда Дайча демонструє хороший, але, повторимося, що фізично "ірискам" не завжди вистачає кондицій на всю дистанцію матчів для досягнення більш виразних результатів.