Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч АПЛ.
Віталій Миколенко, getty images
09 березня 2024, 13:43
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 28 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Евертон.
В стартовому складі "ірисок" традиційно з'явиться український захисник Віталій Миколенко.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Еванс, Лінделеф — Мейну, Каземіро — Гарначо, Мактоміней, Рашфорд — Фернандеш
Запасні: Баїндир, Мі, Камбвала, Огуннеє, Еріксен, Амрабат, Крістофер Кольєр, Діалло, Антоні
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Онана, Гарнер, Макніл — Дукуре — Бету
Запасні: Вірджинія, Янг, Паттерсон, Коулман, Кін, Гомеш, Шерміті, Доббін, Калверт-Льюїн
Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Евертон розпочнеться о 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.