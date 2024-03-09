Англія

Цікаве порівняння від лідера "містян".

Іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який раніше виступав у складі мадридського Атлетіко та Віярреаля розповів про різницю між іспанською Ла Лігою та АПЛ.

"Це майже різні види спорту. Найважливіше – вловити ритм. У Ла Лізі немає такою інтенсивності, як у Прем'єр-лізі.

В Іспанії грають більш терпляче, спираючись на тактику, команди краще знають, що вони хочуть робити з м'ячем. У Англії робиться велика ставка на інтенсивність.

У мене не було жодної секунди на роздуми в моєму дебютному матчі з Вест Гемом, суперник моментально опинявся переді мною. Довелося вчитися швидше приймати рішення та протистояти фізичній боротьбі.

Також в Англії суперники частіше завдають неприємностей за рахунок індивідуальної майстерності", — наводить слова Родрі L'Équipe.

Цього сезону Родрі відіграв за Манчестер Сіті 35 матчів, забив сім голів та віддав десять результативних передач.