Англія

Півзахисник Челсі Коул Палмер пояснив, чому покинув Манчестер Сіті влітку минулого року.

1 вересня 2023 року Коул Палмер перейшов з Манчестер Сіті до Челсі за 47 млн євро. Футболіст пояснив, чому зробив вибір на користь "синіх".

"Думаю, причина в тому, що я був готовий грати постійно, а не час від часу. Я просто хотів показати, на що здатний, і на щастя цей крок виправдав себе.

Хоча рішення покинути «Сіті» далося мені вкрай тяжко – я ж із шести років був у клубі. Але я був готовий грати, обговорив це питання зі своєю сім'єю, з клубом і перейшов до Челсі", – сказав хавбек Челсі.

В поточному сезоні на рахунку Палмера 15 голів та 11 асистів у 36 матчах