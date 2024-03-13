Англія

Чудова гра воротаря переконала лондонську команду.

Арсенал може викупити Давіда Раю - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі клуб задоволений виступами голкіпера і хоче активувати клаусулу у розмірі 27 мільйонів фунтів. В складі команди Давід знаходиться у оренді з Брентфорда.

Завдяки успішній грі Раї, який відбив два пенальті з Порту, Арсенал вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Цього сезону 28-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах.