Англія

На нас чекає "Північно-західне дербі".

В рамках 1/4 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме Ліверпуль. Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловився стосовно найближчого "Північно-західного дербі". Цитує нідерландця BBC.

"Деякі ігри більші, ніж інші. Думаю, матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль завжди велика гра. Я з нетерпінням чекаю на цю зустріч.

Вболівальники знають, що це історичне протистояння і вони дуже хочуть, щоб ми у ньому перемогли. На стадіоні буде багато фанатів Ліверпуля, тож наші вболівальники мають бути гучними.

У таких матчах ми завжди показуємо хорошу гру. Я не думаю, що в якомусь справді великому матчі у нас були якісь провали. Вони дуже стабільні, нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб перемогти Ліверпуль", — заявив Тен Гаг.

Зазначимо, що нідерландський фахівець мабуть забув про минулорічне приниження якраз від "червоних", коли команда Клоппа "розщепила на молекули" МЮ із рахунком 7:0. Або для Тен Гага такий результат не є провалом.

Матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем відбудеться 17-го березня, о 17:30 за київським часом.