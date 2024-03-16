Англія

Нідерландець проводить блискучий сезон.

Капітан англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів, що саме допомогло йому повернутися до своєї пікової спортивної форми. Його слова наводить The Guardian.

"Цього сезону я почуваюся дуже комфортно у всіх аспектах гри. Очевидно, впевненість є важливим фактором, але загалом я думаю, що сильно додав у володінні м'ячем.

Днями тренер сказав мені, що справа не просто у капітанській пов'язці. Думаю, насправді знову спрацювало багато чинників.

Я почуваюся дуже добре, і відповідальність капітана допомогла у цьому, але мені здається, що я знову прогресую. Я додав у володінні м'ячем та у захисті, і мені це дуже подобається", — заявив 32-річний захисник.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 35 матчів, забив чотири голи, віддав дві результативні передачі, отримавши при цьому дві жовті та одну червону картку.