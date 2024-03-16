Англія

Марроканець не заграв на Олд Траффорд.

Марокканський півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат, який виступає на правах оренди за Манчестер Юнайтед, по закінченні цього сезону залишить англійський клуб. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "манкуніанці" не задоволені грою півзахисники, тому не збираються викуповувати контракт 27-річного гравця.

Зазначається, що сам Амрабат теж незадоволений перебуванням у Манчестері та дуже сумує за Італією.

Діючий контракт футболіста з "фіалками" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Соф'ян Амрабат відіграв за МЮ 22 матчі та записав у свій пасив шість жовтих карток.