Англія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Челсі та Лестер.

Лондонський Челсі та Лестер розіграють поміж собою на Стемфорд Бридж перепустку до півфіналу Кубка Англії.

Маурісіо Почеттіно, після перемоги над Ньюкаслом (3:2), залучив до стартового складу Михайла Мудрика під нападником.

Енцо Мареска, у порівнянні з перемогою над Борнмутом (1:0), використав із перших хвилин Фаса в центрі оборони, тоді як Ндіді та Вінкс гратимуть у опорній зоні, а Фатаву, Дьюсбері-Голл та Мавідіді зіграють під нападником, яким цього разу буде Дака.

Челсі: Санчес — Гюсто, Дісасі, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Палмер, Мудрик, Стерлінг — Джексон.

Запасні: Петрович, Бадьяшиль, Сілва, Ачеампонг, Чілвелл, Гаррісон, Чуквуемека, Мадуеке, Вашингтон.



Лестер: Столарчик — Чаудрі, Фас, Вестергор, Дойл — Ндіді, Вінкс — Фатаву, Дьюсбері-Голл, Мавідіді — Дака.

Запасні: Ворд, Коуді, Нелсон, Джастін, Акгюн, Олбрайтон, Марсал, Іхеаначо, Кеннон.



Гра Челсі — Лестер почнеться о 14:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.