Англія

Команда "трьох левів" оприлюднила оновлені комплекти форми на 2024 рік.

Національна збірна Англії зіграє у фінальній частині Євро-2024 в Німеччині, що стало додатковим приводом порадувати своїх вболівальників новими комплектами форм на цей рік.

Домашній комплект від бренду Nike виконано у традиційному для "трьох левів" білому кольорі, тоді як для гостьової форми обрали синій колір більш темного відтінку.

For the badge. 🦁🦁🦁 — England (@England) March 18, 2024

Зазначимо, що англійці не зраджують своїм традиціям і знову віддали перевагу мінімалізму.

Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна Англії на груповій стадії зіграє в квартеті C проти Словенії, Данії та Сербії.