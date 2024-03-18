Команда "трьох левів" оприлюднила оновлені комплекти форми на 2024 рік.
Фото: twitter.com/England
18 березня 2024, 12:59
Національна збірна Англії зіграє у фінальній частині Євро-2024 в Німеччині, що стало додатковим приводом порадувати своїх вболівальників новими комплектами форм на цей рік.
Домашній комплект від бренду Nike виконано у традиційному для "трьох левів" білому кольорі, тоді як для гостьової форми обрали синій колір більш темного відтінку.
Зазначимо, що англійці не зраджують своїм традиціям і знову віддали перевагу мінімалізму.
Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна Англії на груповій стадії зіграє в квартеті C проти Словенії, Данії та Сербії.