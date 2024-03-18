"Манкуніанці" в пошуках підсилення центру захисту.
Брентвейт, getty images
18 березня 2024, 21:19
Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до центрального захисника Евертона Джерреда Брентвейта. Про це повідомляє TEAMtalk.
За інформацією джерела, захисник "ірисок" є пріоритетним варіантом на позицію центрбека у співвласника клубу сера Джима Реткліффа.
Очікується, що 21-річний англієць залишить мерсісайдський клуб у літнє трансферне вікно. Евертон має намір отримати за вихованця Карлайла близько 80 мільйонів фунтів.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,8 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Цього сезону Джерред Брентвейт відіграв за Евертон 31 матч, забив два голи та заробив сім жовтих карток.