Англія

"Манкуніанці" в пошуках підсилення центру захисту.

Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до центрального захисника Евертона Джерреда Брентвейта. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, захисник "ірисок" є пріоритетним варіантом на позицію центрбека у співвласника клубу сера Джима Реткліффа.

Очікується, що 21-річний англієць залишить мерсісайдський клуб у літнє трансферне вікно. Евертон має намір отримати за вихованця Карлайла близько 80 мільйонів фунтів.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,8 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Джерред Брентвейт відіграв за Евертон 31 матч, забив два голи та заробив сім жовтих карток.