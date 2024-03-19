Англія

Нападник Вест Гема дав свій коментар.

Майкл Антоніо поділився думкою про виступ Арсеналу в цьому сезоні.

"Фанати Арсеналу мене дратують. Я говорю про свого агента, свою сім'ю, друзів.

Щойно команда навшпиньках підбирається до будь-якого трофея, її раптово нарікають найкращою у світі.

Неймовірно, наскільки люди помиляються", — сміючись сказав форвард Вест Гема в ефірі BBC.

У поточному сезоні Антоніо провів 17 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи і 2 асисти. Що стосується Арсенала, то "каноніри" наразі перші в лізі.