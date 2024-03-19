Нападник Вест Гема дав свій коментар.
МАЙКЛ АНТОНІО, GETTY IMAGES
19 березня 2024, 00:22
Майкл Антоніо поділився думкою про виступ Арсеналу в цьому сезоні.
"Фанати Арсеналу мене дратують. Я говорю про свого агента, свою сім'ю, друзів.
Щойно команда навшпиньках підбирається до будь-якого трофея, її раптово нарікають найкращою у світі.
Неймовірно, наскільки люди помиляються", — сміючись сказав форвард Вест Гема в ефірі BBC.
У поточному сезоні Антоніо провів 17 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи і 2 асисти. Що стосується Арсенала, то "каноніри" наразі перші в лізі.