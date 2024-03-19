Англія

Данець вже говорив із керманичем "червоних дияволів" на цю тему.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен в інтерв'ю виданню Tipsbladet висловився щодо кількості отримуваної ним ігрової практики у клубі, передає видання The Athletic.

Данець повідомив, що стурбований своєю "довгостроковою" роллю у команді.

"Я говорив раніше, що незадоволений тим, що не граю, але це не те, через що я не можу спати... Я мав розмову з Еріком (тен Гагом), що я, звісно ж, незадоволений ситуацією і хочу грати якомога більше. Він сказав, що склад, який він обирає, і Коббі (Майну) у формі, і решта гравців центру поля також у формі, тому є конкуренція за місця, чого й слід очікувати, коли ти граєш за топ-клуб. У команді велика конкуренція. Часто буває так, що коли ти змінюєш склад і перемагаєш, потім ти не змінюєш його, і я це поважаю", — заявив 32-річний гравець.

Контракт півзахисника з клубом розраховано до кінця червня 2025 року.

У цьому сезоні Еріксен взяв участь у 21 матчі МЮ у всіх турнірах, відзначившись голом і двома асистами. Здебільшого, він з'являвся на полі з лави запасних.