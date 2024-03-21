Бельгієць не просто так найкращий плеймейкер сучасності.
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21 березня 2024, 13:19
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне є найоплачуванішим гравцем АПЛ з заробітною платою у розмірі 2 мільйони 20 тисяч євро на місяць до сплати податків. Про це повідомляє L'Équipe.
Топ-5 найбільш високооплачуваних футболістів АПЛ виглядає наступним чином:
1. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 2,02 млн. євро на місяць.
2. Ерлінг Голанн (Манчестер Сіті) – 1,9 млн. євро.
3-4. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 1,77 млн. євро.
3-4. Каземіро (Манчестер Юнайтед) – 1,77 млн. євро.
5. Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед) – 1,72 млн. євро.