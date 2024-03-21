Англія

Бразильський клуб вже мав зв'язок із досвідченим центрбеком Челсі.

Центральному захисникові лондонського Челсі Тіаго Сілві у вересні буде вже 40 років, тому на тлі спливаючого влітку контракту з "синіми" існують питання щодо його майбутнього.

Директор Флуміненсе Фред заявив про бажання, щоб 39-річний бразилець колись повернувся до рідного клуба.

"Ми мріяли про підписання Тіаго Сілви протягом тривалого часу, президент розмовляє з ним майже щотижня.

Тіаго знає, що двері у Флуміненсе для нього широко відчинені. Ми не хочемо тиснути на нього, але одного разу Тіаго повернеться", — сказав директор Флуміненсе в інтерв'ю для ESPN.

У поточному сезоні Тіаго Сілва провів за Челсі 29 матчів у всіх турнірах (2381 хвилину), в яких він забив три голи та заробив п'ять попереджень.