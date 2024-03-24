Захисник дав свій коментар.
КАЙЛ ВОКЕР, GETTY IMAGES
24 березня 2024, 20:50
Кайл Вокер висловив розчарування у зв'язку з травмою.
Захисник збірної Англії отримав м'язову травму і був замінений на 20-й хвилині товариського матчу з Бразилією (0:1) на Вемблі.
"Це засмучує. Неприємно отримати травму і покинути поле в такому матчі, особливо коли ти капітан команди, що для мене дійсно велика честь.
Сподіваюся, нічого серйозного, і я повернуся якомога швидше", написав футболіст Манчестер Сіті Вокер на своїй сторінці в Instagram
.
Зазначимо, що 31 березня Сіті прийме Арсенал, 9 квітня відбудеться перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із Реалом.