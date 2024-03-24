Англія

Захисник дав свій коментар.

Кайл Вокер висловив розчарування у зв'язку з травмою.

Захисник збірної Англії отримав м'язову травму і був замінений на 20-й хвилині товариського матчу з Бразилією (0:1) на Вемблі.

"Це засмучує. Неприємно отримати травму і покинути поле в такому матчі, особливо коли ти капітан команди, що для мене дійсно велика честь.

Сподіваюся, нічого серйозного, і я повернуся якомога швидше", написав футболіст Манчестер Сіті Вокер на своїй сторінці в Instagram

Зазначимо, що 31 березня Сіті прийме Арсенал, 9 квітня відбудеться перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із Реалом.