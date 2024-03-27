Англія

Команди зустрінуться на стадіоні "шпор" у серпні.

Лондонський Тоттенгем і мюнхенська Баварія проведуть товариський матч у серпні, повідомляють офіційні сайти клубів.

Поєдинок відбудеться у рамках Visit Malta Cup у суботу, 10 серпня. Прийматиме гру Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні.

Минулого разу команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2019/20. Тоді Баварія здобула розгромну перемогу в Англії (7:2), після цього впоравшись зі "шпорами" у Німеччині (3:1).

Зазначається, що загалом ця зустріч буде дванадцятою в історії клубів і лише четвертою домашньою для Тоттенгема.