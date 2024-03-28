Англія

Поточна угода італійського хавбека спливає вже влітку цього року.

У центрального півзахисника лондонського Арсеналу Жоржиньо закінчується поточний контракт вже влітку 2024 року, тому існують питання щодо майбутнього гравця.

Футбольний агент Жоао Сантос, який представляє інтереси 32-річного італійця бразильського походження, заявив про заплановані переговори з "канонірами" щодо нової угоди.

"Ми обговоримо з Арсеналом спливаючий у червні контракт, це є нашим пріоритетом. Арсенал має фантастичну команду, і ми подивимося, чи потрібен їм Жоржиньо у наступному сезоні.

Повернення до Італії? Чому б і ні? Одного дня це може статися", — цитує слова агента Жоржиньо журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Жоржиньо перейшов до Арсеналу з Челсі взимку 2023 року за 11,3 млн євро. З того моменту італійський хавбек провів за "канонірів" 44 матчі у всіх турнірах (2338 хвилин), в яких він забив 1 гол та віддав 2 асисти.