Англія

У неділю, 31 березня, "червоні" прийматимуть Брайтон.

Лівий захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон уникнув серйозної травми під час товариського матчу збірної Шотландії проти збірної Північної Ірландії, передає видання The Athletic.

Результати сканування щиколотки 30-річного шотландця не показали пошкоджень кісток або зв'язок, тож очікується, що гравець пропустить лише кілька днів, а не тижнів.

Таким чином, участь Робертсона у наступному поєдинку Ліверпуля зараз під питанням. У неділю, 31 березня, колектив Юргена Клоппа прийматиме Брайтон у рамках 30 туру АПЛ.

У поточному сезоні на рахунку захисника гол і асист у 20 матчах за "червоних" у всіх турнірах.