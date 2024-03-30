Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру чемпіонату Англії, який пройде 30 березня і розпочнеться о 22:00.

У матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде після перерви на міжнародну паузу на Брентфорд Комм'юніті Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ, 22:00. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Англійський футбол нарешті повертається після міжнародної паузи. Починається заключна і важлива частина сезону, в ході якої ми отримаємо відповіді на банато питань, починаючи від володаря чемпіонського титулу і закінчуючи іменами трьох команд, які вирушать до Чемпіоншипу. Брентфорд хвилює у поточній кампанії саме друге питання, адже нехай команда Томаса Франка і не виглядає одним із головних претендентів на виліт, проте "бджоли", як і раніше, не гарантували собі збереження прописки в еліті.

Брентфорд знаходиться всього в п'яти очках від зони вильоту, і календар решти матчів лондонців в АПЛ буде вкрай непростим. Під час міжнародної паузи підопічні Франка отримали можливість перевести дух, але в стані "бджіл", як і раніше, спостерігається ціла низка травм, які переслідують клуб протягом усього сезону.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, дуже тріумфально пішов на міжнародну паузу, коли у рамках чвертьфіналу Кубка Англії манкуніанці у неймовірному результативному матчі з овертаймами вибили Ліверпуль із турніру (4:3). Безперечно, підопічні Еріка тен Гага, як і їхні вболівальники, того вечора отримали серйозний емоційний сплеск — вже не вперше цього сезону "червоним дияволам" вдається здобути перемогу на останніх хвилинах. Проте саме з погляду футбольної тактики те, що відбувається на полі, більше нагадувало тотальний хаос, а не дотримання якогось чіткого плану тренерського штабу.

Але, мабуть, чекати на якийсь структурний футбол від Манчестер Юнайтед у цій кампанії вже не варто. Перед тен Гагом стоїть завдання фінішувати у топ-4 турнірній таблиці АПЛ, чого досягти буде дуже непросто. Швидше за все, саме характер гравців МЮ та їхня готовність боротися до кінця може стати рятівним кругом для нідерландського фахівця на тлі чуток про його можливе звільнення з посади керманича Юнайтед. "Червоним дияволам" можна багато в чому дорікнути щодо рівня футболу, але точно ніхто не скаже, що вони не готові боротися за клуб і свого тренера до кінця.