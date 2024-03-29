Англія

Переїзд до Манчестер доведеться довго чекати.

Манчестер Сіті близький до придбання 14-річного півзахисника Філадельфії Юніон Кавана Саллівана. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "містяни" виплатять Філадельфії близько 2,1 млн. доларів. За рахунок бонусів сума може сягнути 5 млн. доларів. Також представник МЛС збереже право отримати частину грошей від перепродажу футболіста.

Зазначається, що юний вундеркінд не зможе приєднатися до "містян" до 18-річчя, тому залишиться в США. Маючи право отримати німецьке громадянство, він може перейти до Жирони або Палермо (інших клубів із City Football Group), коли йому виповниться 16 років.

В Манчестері вважають Саллівана потенційно одним із найталановитіших футболістів світу та очікують, що він почне грати за основну команду Філадельфії Юніон вже з 15 років.

На півзахисника також претендували Боруссія Дортмунд, мадридський Реал та мюнхенська Баварія. Через це він не став узгоджувати із нинішньою командою свій перший професійний контракт.