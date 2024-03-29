У неділю вкрай важлива битва.
Пеп, getty images
29 березня 2024, 22:18
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою про виступ своєї команди цього сезону напередодні матчу 30-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом. Цитує іспанця офіційний сайт "містян".
"Цей сезон виходить справді хорошим, адже ми виграли ще два титули після того, що сталося минулого сезону. Ми претендуємо на три головні трофеї цього сезону. Наша команда робить неймовірну роботу.
Зараз нам доведеться брати участь у останніх десяти матчах чемпіонату Англії, і для нас починається надважливий відрізок сезону.
Кевін (Де Брюйне) дуже важливий для нас. Це був важкий сезон для нього через травми. Він був довгий час поза грою, але вчора він тренувався дуже добре. Подивимося, що він зробить найближчими днями", — заявив Пеп.
Матч між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться 31-го березня, о 18:30 за київським часом.