Англія

У неділю вкрай важлива битва.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою про виступ своєї команди цього сезону напередодні матчу 30-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом. Цитує іспанця офіційний сайт "містян".

"Цей сезон виходить справді хорошим, адже ми виграли ще два титули після того, що сталося минулого сезону. Ми претендуємо на три головні трофеї цього сезону. Наша команда робить неймовірну роботу.

Зараз нам доведеться брати участь у останніх десяти матчах чемпіонату Англії, і для нас починається надважливий відрізок сезону.