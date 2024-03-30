Стали відомі склади команд на матчі чемпіонату Англії.
Віталій Миколенко - Getty Images
30 березня 2024, 16:10
Борнмут і Евертон, а також Челсі і Бернлі зіграють у рамках тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги.
Повні склади команд виглядають так:
Борнмут: Нету — Сміт, Мефам, Забарний, Керкез — Адамс, Кук — Семеніо, Клюйверт, Таверньє — Соланке
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Тарковскі, Брентвейт, Годфрі — Гаррісон, Онана, Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн
Челсі: Петрович — Густо, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлагер, Мудрик — Джексон
Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ші, Естев, Вітінью — Бруун Ларсен, Каллен, Берге, Одобер — Амдуні, Фостер
Дані матчі розпочнуться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовими онлайн-трансляціями на Football.ua.