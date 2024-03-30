Стали відомі склади команд.
Єгор Ярмолюк, getty images
30 березня 2024, 21:23
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 30 туру АПЛ зіграє на виїзді проти Брентфорда. В стартовому складі господарів вийде Єгор Ярмолюк.
Ерік Тен Гаг, своєю чергою, довірив місце в основі Скотту Мактомінею.
Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Ярмолюк, Єнсен, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса
Запасні: Стракоша, Су Кім, Годдос, Оньєка, Дамсгор, Баптіст, Мбемо, Мопе
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Далот — Мактоміней, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн
Запасні: Гітон, Магвайр, Камбвала, Мартінес, Еріксен, Каземіро, Амрабат, Маунт, Антоні
Нагадаємо, початок матчу Брентфорд — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:00. Стежте за розвитком гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.