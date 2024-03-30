Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 30 туру АПЛ зіграє на виїзді проти Брентфорда. В стартовому складі господарів вийде Єгор Ярмолюк.

Ерік Тен Гаг, своєю чергою, довірив місце в основі Скотту Мактомінею.

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Ярмолюк, Єнсен, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса

Запасні: Стракоша, Су Кім, Годдос, Оньєка, Дамсгор, Баптіст, Мбемо, Мопе

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Далот — Мактоміней, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн

Запасні: Гітон, Магвайр, Камбвала, Мартінес, Еріксен, Каземіро, Амрабат, Маунт, Антоні

Нагадаємо, початок матчу Брентфорд — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:00. Стежте за розвитком гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.