Англія

Команди обмінялись пізніми голами та поділили очки.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 30 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Брентфорда. В стартовому складі господарів з перших хвилин з'явився український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Команда Еріка Тен Гага намагалась захопити ігрову ініціативу на стартових хвилинах, але випади Брентфорда виглядали небезпечнішими. В середині першого тайму господарі мали хороший шанс відкрити рахунок. Вісса в один дотик вивів Тоуні на ударну позицію, а той пробив в боротьбі з Лінделефом — стійка врятувала Манчестер Юнайтед!

Команда Томаса Франка продовжила створювати гостроту і мала ще одну нагоду відзначитись, коли Занка отримав пас на дальній стійці та пробив головою — м'яч лише облизнув поперечину. Манчестер Юнайтед не міг створити дійсно небезпечний момент біля воріт Брентфорда, бо Рашфорд та Гарначо відчували брак креативу, а Гойлунн не міг виграти боротьбу за м'яч.

На початку другої половини гості нарешті створили свій шанс - Гойлунн пробивав з вбивчої позиції в чужому штрафному, але Флеккен врятував свою команду. Втім, якби арбітри передивлялись VAR, то зафіксували б офсайд. Брентфорд відповів та ще й як! Єгор Ярмолюк пробив з меж чужого штрафного, але Онана витягнувся в струну та врятував команду, а потім Андре впорався й з добиванням.

Ерік Тен Гаг намагався вплинути на гру замінами, але моменти знов створювали господарі. Спочатку був епізод, коли Тоуні здорово відрився під довгий пас та ударом в один дотик переграв Онана. Втім, був офсайд. Згодом Мбемо пробив в один дотик з чужого штрафного, але поперечина врятувала Манчестер Юнайтед.

Здавалось, що Брентфорд зможе забити переможний гол, але забили гості. Випад Манчестер Юнайтед завершився пасом Каземіро на Маунта, а той пробив точно в дальній кут. 0:1. Втім, відсвяткувати несправедливу перемогу гості не змогли. Тоуні дали змоги розвернутися в чужому штрафному і той прострелив в центр, звідки Янельт розстріляв ворота Онана.1:1. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Янельт, 90+9 - Маунт, 90+6

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев (Годдос, 87), Ярмолюк (Дамсгор, 71), Єнсен, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса (Мбемо, 72)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 46), Лінделеф (Мартінес, 69), Далот — Мактоміней, Мейну (Каземіро, 80) — Гарначо (Антоні, 60), Фернандеш, Рашфорд (Маунт, 80) — Гойлунн

Попередження: Вісса, Льюїс-Поттер, Занка, Мопе — Мактоміней