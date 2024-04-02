Англія

У Мадриді не розраховують на іспанського голкіпера.

Воротар Кепа Аррісабалага, який поточний сезон проводить у мадридському Реалі на правах оренди, повернеться до лондонського Челсі наприкінці кампанії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" має намір продовжити контракт із українцем Андрієм Луніним та очікує на повернення бельгійця Тібо Куртуа після травми, тому не розраховує на 29-річного іспанця та не буде його викупляти на постійній основі.

Кепа повернеться до табору Челсі в червні, після чого вирішить питання щодо свого майбутнього.

У поточному сезоні Кепа провів за Мадрид 18 матчів у всіх турнірах (1650 хвилин), в яких він пропустив 18 голів та 7 разів відстояв "на нуль".