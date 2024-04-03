Англія

19-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Бенфіці понад 100 млн євро за Жоау Невеша, повідомляє Record.

МЮ вважає трансфер 19-річного півзахисника пріоритетом на наступний сезон. Клуб неодноразово спостерігав за грою Невеша і хоче бачити його у зв'язці з Бруну Фернандешем у центрі поля.

Зазначається, що Бенфіка зацікавлена в тому, щоб зберегти Невеша.

Манчестер Юнайтед може запропонувати за португальця понад 105 млн євро, при цьому відступні Невеша становлять 120 млн євро.

У нинішньому сезоні португальського чемпіонату Жоау Невеш відзначився 3 голами і асистом у 27 матчах. Зазначимо, що наразі Невеш є одноклубником українця Анатолія Трубіна.