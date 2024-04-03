Англія

Англійський клуб уже планує програму підготовки до нового футбольного року.

Ще перебуває в самому розпалі поточна кампанії, і англійський Манчестер Юнайтед за її ходом має суттєві проблеми із здобуттям результатів, однак клуб уже поступово планує для себе роботу під час літнього міжсезоння, яке цього року супроводжуватиметься матчами чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, молодіжним чемпіонатом Європи серед юнаків віком до 19 років, а також Олімпійськими іграми в Парижі.

Але в клубів буде своя програма, і для "Червоних дияволів" черга товариських матчів та участі у виставкових турнірах розпочнеться 15 липня.

Саме тоді команда зіграє проти норвезького Русенборга в місті Тронгейм.

Минулий сезон національної першості "чорно-білі" завершили на дев’ятій сходинці, поступившись лідеру, Буде/Глімт, аж на 21 очко.

Проте Русенборг усе одно продовжує залишатись одним із найбільш титулованих клубів своєї країни — 26 чемпіонських титулів, 12 Кубків Норвегії та два Суперкубки.