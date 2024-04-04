Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 квітня і розпочнеться о 22:15.

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 4 КВІТНЯ, 22:15. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Колись від подібної вивіски прямо віяло протистоянням двох грандів англійського футболу, однак у нинішніх реаліях від цієї вивіски лишилася лише візуальна краса на тлі гучних імен команд. Челсі продовжує лихоманити з початку нової ери американських інвесторів, які після мільйонних витрат на трансфери купи нових молодих та талановитих гравців, мабуть, уже зрозуміли, що щось вони таки роблять не так. Тільки минулого сезону "поганого" знайшли у Гремі Поттері, а вже зараз ніхто не здивується, якщо "поганого" знайдуть у Маурісіо Почеттіно, чутки про можливе звільнення якого вже не перший місяць фігурують у пресі.

І не можна сказати, що "сині" не мають якихось проміжних успіхів. Так, наприклад, цього сезону Челсі грав у фіналі Кубка англійської ліги, але програв його Ліверпулю в овертаймах. У Кубку Англії лондонці дійшли до півфіналу, де зустрінуться із Манчестер Сіті. Проте де немає якихось стабільних успіхів — це в рамках англійської Прем'єр-ліги, в якій гравці Челсі систематично чергують провальні виступи з дуже непоганими. Але в будь-якому випадку, важко знайти виправдання для тієї ж упущеної перемоги над одним із головних аутсайдерів турніру в особі Бернлі у минулому турі, маючи при цьому чисельну перевагу з кінцівки першого тайму. У підсумку навіть "улюблене" десяте місце у цьому сезоні не є гарантією для "синіх".

Ситуація Манчестер Юнайтед в турнірній таблиці АПЛ набагато краща, ніж у майбутнього суперника, але цілі, звичайно, не виконуються від слова зовсім. "Червоних дияволів", втім як і "синіх", продовжують переслідувати постійні численні травми, але варто зробити важливу ремарку: якщо стосовно Челсі ми розуміємо, в який футбол стилістично хоче грати команда (і вона робить помітні кроки вперед у той бік), то ось щодо гри манкуніанців існують величезні питання. Обіцяним "аяксівським" футболом тут і не пахне, а велику кількість своїх перемог гравці МЮ здобули за рахунок везіння, характеру та прагматизму.

У минулому турі підопічні Еріка тен Гага провели, мабуть, найгірший свій матч у нинішній кампанії АПЛ, під час якого Брентфорд домінував протягом усього поєдинку та завдав понад 30 ударів у бік воріт Андре Онана. Велике диво, що зустріч завершилася нічиєю 1:1, хоча вона могла і зовсім завершитися нелогічною перемогою "червоних дияволів". Таких "чудес" у Юнайтед було цього сезону більш ніж достатньо і дуже цікаво, як завершиться матч проти "брата по нещастю", який також не відрізняється надійною грою в лінії оборони.