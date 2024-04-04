Англія

Останній сезон німця на чолі Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо чемпіонської гонки в АПЛ, в який його команду зараз називають фаворитом. Цитує 56-річного німця офіційний сайт "червоних".

"Зараз для нас важливий матч із Шеффілд Юнайтед, а не хто є фаворитом. Коли ми програли Арсеналу, фаворитами нас ніхто не називав. Я майже впевнений у цьому. Правильно це чи ні, я не знаю, та й байдуже.

Ми маємо бути професіоналами. Ми повинні бути емоційними, але в правильному ключі. Ми повинні бути найкращою версією самих себе, хлопці повинні намагатися показувати найкращий футбол, на який здатні, а потім подивимося, яким буде результат. Гарантій немає, є лише можливості. Чим ясніше ти бачиш можливість, тим більша ймовірність, що ти зможеш нею скористатися. От і все", — заявив Клопп.

В рамках 31-го туру АПЛ Ліверпуль на "Енфілді" прийматиме Шеффілд Юнайтед. Гра відбудеться сьогодні, о 21:30 за київським часом.